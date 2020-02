MotoGP, 2020: A KTM em prontidão

A terminar este resumo de tudo o que vimos nos testes pré-época na Malásia e no Qatar tudo o que sabemos agora rumo à primeira ronda do Mundial de MotoGP de 2020, pode ser a última vez que colocamos a KTM em último lugar numa crónica deste tipo.

A KTM: Como sempre nas últimas épocas, a KTM tem sido, sem dúvida, a fábrica mais movimentada em termos de soluções e peças testadas. Entrando na sua quarta campanha na classe rainha, parece que a fábrica austríaca pode realmente começar a penetrar nos seis primeiros – ou talvez mais alto – regularmente.

Novas carenagens, quadros, braços oscilantes e muito mais viram Pol Espargaró (KTM Red Bull Factory) entrar na ronda inaugural “super feliz” com a pré-temporada da KTM. O espanhol estava a apenas 0,261 de Viñales no Teste de Sepang e o seu companheiro de equipa estreante Brad Binder fez um impressionante tempo de uma volta no Qatar que o viu andar em 4º muito tempo, para acabar por colocá-lo em 9º.

No seu segundo ano, Miguel Oliveira (KTM Red Bull Tech 3) descreveu a RC16 de 2020 como “nada a ver com a de 2019” e, se andou preocupado com a adaptação ao novo pneu, também disse que sabiam o que fazer a seguir.

O Português será uma força a ter em conta quando estiver em forma a 100%, e tudo indica que o exército laranja parece ter dado mais um salto para cima, rumo às fábricas de topo. Parece que estão prontos para provar um pouco do pódio mais uma vez.

Mas a maior conclusão de ambos os testes é o quão competitivo está o Campeonato do Mundo de MotoGP de 2020. Marc Márquez pode ter dominado 2019, mas todos os cinco fabricantes que perseguem as três coroas do espanhol, da Repsol Honda e da HRC fizeram progressos e melhorias consideráveis ao longo dos meses de inverno e parecem mais bem preparados do que nunca para derrubar os oito tempos. O reinado do campeão do mundo no topo do MotoGP.