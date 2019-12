MotoGP, 2019: Chefe da Suzuki reflete sobre a evolução da equipa

O líder do projeto de MotoGP do Team Suzuki Ecstar, Shinichi Sahara, considera que a equipa deu grandes passos e discute a temporada de 2019, além de avançar algumas considerações para 2020 na última edição do seu Blog na revista da marca.

“A temporada de 2019 foi muito boa para nós, comemoramos duas vitórias com Alex Rins e testemunhámos a rápida progressão de Joan Mir, apesar da sua lesão. Mas, para ser sincero, esperava mais pódios. Mesmo a posição na classificação da equipa não reflete completamente o nosso verdadeiro potencial, por isso temos que trabalhar mais.”

“Não acredito que tenhamos que mudar a direção do desenvolvimento, porque temos uma moto bem equilibrada, mas precisamos de a atualizar e melhorar o desempenho geral.”

“Gosto da atitude de Alex, porque ele está sempre pronto para a batalha e pode sempre melhorar no domingo quando se trata da corrida – mesmo quando a sua posição de qualificação não tenha sido muito boa. Por isso é que lhe chamamos o “rapaz de Domingo” – mas para ser franco, precisamos que ele comece a qualificar melhor em 2020!”

“Tenho a certeza de que se começar a obter melhores lugares na grelha de partida, posições melhores nas corridas virão automaticamente como consequência!”

“Claro que isso não depende só da pilotagem dele, também tem a ver com a moto que lhe soubermos dar…”

Sahara tem igualmente grande apreço pela evolução de Joan Mir ao longo da época:

“Não tenho dúvidas de que Mir tem verdadeiro potencial de ser o melhor piloto num futuro próximo. O seu acidente e lesão em Brno afetaram-lhe o desempenho durante a segunda parte da temporada e custaram muitos lugares. Apesar de tudo isso, ele ainda chegou perto do pódio em muitas corridas.”

“Para o ano, Mir já não será um rookie, e beneficiará de mais experiência, que por sua vez lhe trará mais confiança…”