MotoE 2020: Grelha completa definida com 18 pilotos

13A Copa FIM MotoE entra no seu segundo ano, tendo já feito história em 2019 e provando-se uma série equilibrada, competitiva e divertida, onde tanto pontuam recém-chegados como nomes consagrados vindos de outras categorias. 18 pilotos, que representam 12 países, vão defrontar-se na edição desta temporada da Copa Mundial FIM Enel MotoE, incluindo o vencedor da Copa de 2019, Matteo Ferrari da Trentino Gresini MotoE, que regressa para defender o título.

O vice-campeão Bradley Smith (One Energy Racing) e o terceiro da geral, o Brasileiro Eric Granado (Avintia Esponsorama Racing) também estão de volta à ação, juntamente com uma série de caras conhecidas e alguns nomes novos prontos para competir em 2020.

Entre os habituais, continuamos a ter Maria Herrera, Xavier Simeon, Niccolo Canepa, Niki Tuuli, Mike DiMeglio e Josh Hook, todos protagonistas do primeiro ano.

Sete estreantes de diferentes origens juntam-se à grelha, incluindo os vencedores de Grande Prémio Jordi Torres, que vem das SBK para a Join Contract Pons 40, Dominique Aegerter (GP Intacto), bem como Lukas Tulovic e Tommaso Marcon (Tech 3 E-Racing), Alessandro Zaccone (Trentino Gresini MotoE) e Xavier Cardelus (Avintia Esponsorama Racing), alguns vindos das Moto2 e outros do Campeonato Europeu de Moto2 do FIM CEV Repsol. Adicionalmente, Alejandro Medina Mayo substitui o compatriota Nico Terol no OpenBank Aspar Team para a nova campanha.

Abaixo, a lista completa de inscrições para a temporada de 2020:

5 – Alex de Angelis (Octo Pramac MotoE)

6 – Maria Herrera (Aspar Team OpenBank)

7 – Niccolo Canepa (LCR E-Team)

10 – Xavier Simeon (LCR E-Team)

11 – Matteo Ferrari (Trentino Gresini MotoE)

16 – Josh Hook (Octo Pramac MotoE)

18 – Xavier Cardelus (Avintia Esponsorama Racing)

27 – Mattia Casadei (Ongetta SIC58 Squadra Corse)

35 – Lukas Tulovic (Tech 3 E-Racing)

38 – Bradley Smith (One Energy Racing)

40 – Jordi Torres (Join Contract Pons 40)

51 – Eric Granado (Avintia Esponsorama Racing)

55 – Alejandro Medina Mayo (OpenBank Aspar Team)

61 – Alessandro Zaccone (Trentino Gresini MotoE)

63 – Mike Di Meglio (EG 0,0 Marc VDS)

66 – Niki Tuuli (Avant Ajo MotoE)