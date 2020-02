MOTO2, 2020: TREINOS COMBINADOS EM JEREZ

Os melhores tempos por volta -combinados das Sessões 1, 2 e 3 durante o dia de abertura do primeiro teste oficial de Moto2 de 2020 em Jerez, Espanha, deixaram Remy Gardner o mais rápido com um tempo averbado durante a terceira e última sessão de pista do dia…

O filho de Wayne Gardner confessou que, depois de uma mudança de chefe de mecânicos para 2020, tudo estava a correr melhor e ficou surpreendido com o tempo mais rápido.

O dia de abertura do primeiro teste oficial de Moto2 de 2020 realizou-se em Jerez ontem, quarta-feira, e Sam Lowes -da Marc VDS continua ausente devido a uma recente lesão no ombro sofrida durante um teste privado na mesma pista. A seguir a Gardner, ficou Enea Bastianini na Kalex da Italtrans, seguido de Thomas Luthi em outra Kalex e, surpreendentemente, de Edgar Pons no seu regresso ao Mundial.

A melhor “KTM” foi a de Nagashima e a MV Agusta, com Simone Corsi, ficou em 7º, seguido da primeira Speed Up com Jorge Navarro, de certo modo equilibrando as coisas.

Os testes prosseguem hoje quinta-feira e terminam na sexta-feira à noite…

Teste Moto2, Jerez, tempos combinados

1 Remy Gardner AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 1:40,848s

2 Enea Bastianini ITA Italtrans Racing Team -Kalex +0,269s

3 Thomas Luthi SUI Liqui Moly Intact GP -Kalex +0,498s

4 Edgar Pons ESP Federal Oil Gresini Moto2 -Kalex +0,587s

5 Aron Canet ESP AESPr Team -Speed Up +0,591s

6 Tetsuta Nagashima JPN Red Bull KTM Ajo -Kalex +0,597s

7 Simone Corsi ITA MV Agusta Forward Racing -MV Agusta +0,628s

8 Jorge Navarro ESP Speed Up Racing -Speed Up +0,737s

9 Xavi Vierge ESP Petronas Sprinta Racing -Kalex +0,833s

10 Fabio Di Giannantonio ITA Speed Up Racing -Speed Up +0,885s

11 Augusto Fernandez ESP EG 0,0 Marc VDS -Kalex +0,915s

12 Luca Marini ITA SKY Racing Team VR46 -Kalex +1.031s

13 Marcel Schrotter ALE Liqui Moly Intact GP -Kalex +1.032s

14 Marco Bezzecchi ITA SKY Racing Team VR46 -Kalex +1.062s

15 Hector Garzo ESP Flexbox HP 40 -Kalex +1.215s