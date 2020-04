História do MotoGP: Nicky Hayden, o Kentucky Kid

Hayden no Grande Prémio da Catalunha de 2015

Mais um que apenas conquistou um título na MotoGP, muito antes de ter chegado à MotoGP, Nicky Hayden já era famoso por ser parte de um tripla de irmãos pilotos, já de si pouco habitual, mais ainda por terem, em ocasiões, monopolizado pódios do Campeonato AMA, como em Springfield em 2002, onde Nicky, Tommy e Roger Lee Hayden foram 1º, 2º e 3º. Nicky, natural de Owensboro no Kentucky como o ator Johnny Depp, venceu o Campeonato do Mundo de MotoGP em 2006.

Nicholas Patrick Hayden, apelidado de “The Kentucky Kid” e nascido a 30 de Julho de 1981, começou a correr profissionalmente tão cedo que por vezes tinha de arrancar de trás da grelha para que o pai pudesse ficar a agarrar a moto, já que os seus pés mal tocavam no chão… Mais tarde, aos 17 anos, estava a correr sem Superbike numa Honda RC45 enquanto ainda estava no liceu. O patricarca Earl, tipíco sulista de barbicha e voz arrastada, também tinha um explicação para a eterna escolha do número 69: “Passava tanto tempo às cambalhotas, que era útil ter um número que se lesse de pernas para o ar!”

Hayden era um de uma longa linhagem de corredores de velocidade americanos, vindos da cena americana de pista de terra. Em 1999, Hayden venceu a sua primeira corrida do Grand National Championship (Hagerstown Half Mile) e levou as honras de Rookie of the Year. Foi também declarado atleta do ano da AMA. Em 2000, Hayden ganhou o Springfield Short Track. Em 2002, apesar de correr em apenas um punhado de provas de pista de terra, Hayden venceu quatro corridas: Springfield Short Track (duas vezes), Springfield TT e Peoria TT. Na corrida de Springfield TT, os três irmãos Hayden tomaram os três primeiros lugares (Nicky primeiro, Tommy em segundo, e Roger Lee em terceiro).

A vitória no Peoria TT de 2002 surgiu depois de vencer por 13 vezes o vencedor de Peoria, Chris Carr, apesar de ter começado do pit lane. Hayden só ficou a uma vitória em pistas de 1,5 km de se juntar a Dick Mann, Kenny Roberts Sénior, Bubba Shobert e Doug Chandler no prestigiado “Grand Slam Club”.

Em 1999, ganhou o campeonato AMA Supersport a bordo de uma Honda como privado. Em 2001, a sua primeira temporada como piloto de Superbike da AMA, ficou a 40 pontos de vencer o campeonato, terminando atrás apenas do campeão Mat Mladin e do vice-campeão Eric Bostrom. Na temporada de 2002, venceu as 200 Milhas de Daytona numa Honda Superbike a caminho de se tornar o mais jovem campeão de Superbike AMA de sempre, derrotando o então tricampeão Mat Mladin, entre outros. Também entrou na ronda mundial de Superbike em Laguna Seca, fazendo um sólido quarto na primeira corrida antes de colidir com Noriyuki Haga na segunda.

Depois do título AMA Superbike de 2002, foi abordado pela equipa da Honda Repsol para correr por eles no MotoGP.

Na sua primeira temporada, lembro uma entrevista de “rookie” em que confessou “não querer ser conhecido apenas como o miúdo que era colega de equipa de Valentino Rossi” e deu-se bem, terminando em quinto lugar no campeonato e ganhando o prémio de Rookie-of-the-Year. No seu ano de estreia no MotoGP, Hayden seria ofuscado pelo seu companheiro de equipa Valentino Rossi, que foi o campeão da série do ano, mas ainda assim marcaria pontos consistentes. Na ronda inaugural no Japão, Hayden terminou em sétimo, enquanto Rossi venceu a corrida. Mas a corrida ficou marcada pela morte do japonês Daijiro Kato, que caiu e bateu na barreira a alta velocidade no triângulo de curvas da Casio. Na corrida seguinte na África do Sul, Hayden voltaria a terminar na sétima posição, enquanto o seu companheiro de equipa obteve o segundo lugar.

A única desistência de Hayden da temporada veio em Espanha. Viria a somar dois lugares nas próximas rondas em França e Itália e terminaria em nono lugar na Catalunha. Outros pontos chegariam na ronda holandesa com um 11.º lugar, a ronda britânica com um oitavo lugar, a ronda alemã com um quinto lugar, após um duelo com Loris Capirossi, a Checa com outro quinto lugar, a prova Portuguesa com um nono lugar e a ronda do Rio de Janeiro com mais uma quinta posição.

No GP do Pacífico, Hayden viria a somar o seu primeiro pódio na classe MotoGP, depois de uma manobra de ultrapassagem de Makoto Tamada na última volta, que empurrou Sete Gibernau para o cascalho, e foi considerada contra as regras pela Direção de Corrida, que desclassificou Tamada, oferecendo o terceiro lugar a Hayden. Hayden terminou em quarto lugar na Malásia, antes de somar o seu segundo lugar no pódio na penúltima ronda na Austrália.

Durante a corrida, Hayden tinha chegado ao terceiro lugar, mas saiu ligeiramente largo na curva Honda, deixando-o atrás de Marco Melandri, Tohru Ukawa, Sete Gibernau e Carlos Checa. Lutou para regressar e terminou +0,031 segundos à frente de Gibernau. Hayden também lutou com o colega de equipa Rossi nas primeiras voltas por 5º, passando e repassando-se em várias ocasiões. Na corrida da Comunidade Valenciana, Hayden terminaria fora dos pontos no 16º lugar.

Hayden terminou em quinto lugar no seu primeiro ano no campeonato, com 130 pontos, 227 pontos atrás do campeão e companheiro de equipa Valentino Rossi, conquistando-lhe o prémio de Rookie-of-the-Year com o que era indiscutivelmente a equipa principal de MotoGP: A equipa da Honda Factory Repsol.

No entanto, seguiu-se uma segunda temporada de 2004 difícil em que só conseguiu a oitava posição.

Depois do seu decente ano de estreia na primeira classe, muitos esperavam que ele fizesse ainda melhor e alguns até especulavam sobre uma luta pelo título com o seu novo colega de equipa Alex Barros ou Valentino Rossi.

Na abertura da temporada na África do Sul, Hayden começou bem ao marcar quinto, resultado que igualaria na próxima ronda em Espanha. Em França, no entanto, terminou em 11º lugar antes de se retirar na primeira parte da corrida afetada pela chuva em Itália. Hayden tinha sido segundo classificado no sábado, a 0,369, atrás de Sete Gibernau e 0,373 segundos mais rápido do que o terceiro classificado, Valentino Rossi, garantindo o seu segundo arranque na primeira linha da grelha. Hayden voltaria a retirar-se na Catalunha, desta vez devido a problemas mecânicos na sua Honda. Na ronda holandesa, Hayden voltaria a terminar no quinto lugar.

Na sétima ronda da temporada – o GP do Rio de Janeiro – Hayden viria a somar o seu primeiro pódio da temporada, na forma de um terceiro lugar. No início, tanto Max Biaggi como Hayden pressionaram Kenny Roberts Jr. que começou da pole antes de passar por ele. Ao intervalo, Hayden ficou em segundo lugar antes de ser ultrapassado pelos Honda Pons de Makoto Tamada e foi relegado para o terceiro lugar, um lugar que manteria até à meta. Na corrida seguinte, na Alemanha, Hayden terminaria em terceiro mais uma vez, atrás do seu companheiro de equipa Barros e vencedor da corrida Biaggi. No sábado, Hayden qualificou-se em nono lugar, mas conseguiu subir em campo e aproximar-se de Biaggi e Rossi a meio da corrida, juntamente com Barros. Ultrapassaria Hayden pelo terceiro lugar antes de passar Rossi para o segundo lugar. A seis voltas do fim, Hayden ultrapassou Rossi para a posição final do pódio e manteve-se a cruzar a linha 0,207 segundos à frente de “The Doctor”.

Depois de ter terminado o seu consistente pódio nos dois últimos Grandes Prémios, Hayden terminaria o pódio mais uma vez no quarto lugar do GP da Grã-Bretanha. Na República Checa, Hayden retirar-se-ia pela terceira vez esta temporada. No sábado, tinha-se qualificado na terceira linha no 7º lugar, mas mostrou um ritmo sério durante a sessão de aquecimento pré-corrida, terminando em primeiro lugar.

Quando as luzes se apagaram, Hayden começou por sair bem e ascendeu para lutar com um grupo de três composto por Rossi, Biaggi e Barros, que tentavam reduzir a diferença para o líder Gibernau. Depois de Barros cair e se retirar, Hayden subiu ao quarto lugar, mas a cinco voltas do fim, perdeu a roda dianteira na chicane e entrou na gravilha, retirando-se da corrida no processo.

Hayden partiria a clavícula direita quando andava a treinar numa Honda CRF450, em Itália, fazendo-o perder a próxima corrida em Portugal. Regressaria à ronda seguinte no Japão, mas retirar-se-ia da corrida depois de se ter envolvido numa queda de seis motos na primeira volta, marcando a sua quarta reforma da temporada.

Nas três rondas seguintes no Qatar, Malásia e Austrália, Hayden terminaria em quinto, quarto e sexto lugar, respetivamente, antes de se retirar pela quinta e última vez do ano na última ronda na Comunidade Valenciana. Hayden lutou com Rossi e Biaggi durante a corrida até que a sua moto se atravessou na curva um, forçando-o a sair largo (depois de por pouco evitar bater na máquina de Biaggi)— entregando a Troy Bayliss o terceiro e Tamada o quarto no processo. Uma volta depois, perdeu a frente da sua RCV e foi a desistência, para consternação do amigo basquetebolista Michael Jordan que viera dos EUA no seu jato privado para assistir.

Hayden terminou em oitavo lugar no campeonato com 117 pontos, 187 pontos atrás do campeão Valentino Rossi. Marcou dois pódios e retirou-se cinco vezes — o maior número de desistências numa temporada na sua carreira.

Hayden voltou na temporada de 2005 em grande, ao marcar a sua primeira vitória em Grande Prémio em Laguna Seca, e terminou em terceiro na classificação no final da temporada. O ano seguinte, 2006, seria o maior de Hayden no motociclismo, ao conquistar o título mundial de MotoGP de 2006, quebrando a série de cinco títulos consecutivos de Valentino Rossi. Permaneceu com a Honda por mais duas temporadas sem um título mundial, antes de se mudar para a Ducati em 2009.

Depois, Hayden teve cinco temporadas em grande parte mal sucedidas na temperamental Ducati, com a sua melhor posição no campeonato, um sétimo lugar em 2010. Posteriormente mudou-se para a equipa Honda Aspar em 2014, onde correu por duas temporadas.

(continua)