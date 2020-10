MotoGP, Treinos Portimão: Tempos, com Pirro mais rápido hoje de manhã

Com os pilotos regulares de MotoGP já ausentes pela necessidade de se deslocarem para Le Mans para os treinos do Grande Prémio de França, o traçado do AIA ficou entregue aos pilotos de teste de cada marca.

De entre estes, Michele Pirro da Ducati foi o mais rápido ao fim da manhã

O piloto da Ducati foi seguido por Stefan Bradl na Honda com Sylvain Guintoli da Suzuki a sete décimas, seguido de Pedrosa, Savadori e Lorenzo mais uma vez o menos rápido na Yamaha

MotoGP, 2020, Portimão: Tempos dos testes Quinta-feira Sessão 1)

1 Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (GP20) 1:40.435s 36/48

2 Stefan Bradl GER Honda Test Rider (RC213V) +0,398s 13/37

3 Sylvain Guintoli Suzuki Test Rider (GSX-RR) +0,718s 30/45

4 Dani Pedrosa SPA KTM Test Rider (RC16) +1,192s 24/35

5 Lorenzo Savadori Aprilia Test Rider (RS-GP) +1,258s 39/52

6 Jorge Lorenzo Yamaha Test Rider (YZR-M1) +3,343s 20/25