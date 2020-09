MotoGP, TL4, Barcelona: Viñales, o mais rápido numa sessão sem história

Ritmo mais lento que o habitual, Viñales foi primeiro, resssurgindo Rossi, Mir e Bagnaia no topo da tabela de tempos. Miguel Oliveira terminou com o 14º tempo, mas o seu objetivo pareceu ser o de preparar a qualificação e corrida, aproveitando para ajustar a KTM satélite da Tech3.

Numa espécie de aquecimento para o que vem a seguir, e até como forma de preparar a corrida de amanhã, durante os 30 minutos dos últimos treinos livres da manhã o ritmo baixou significativamente em pista. Basta uma vista de olhos pelo tempo de Viñales (1’40,315 ) para se perceber que Quartararo com a Yamaha M1 Petronas foi bem mais veloz na sessão anterior, realizando a sua melhor volta já no segundo 39 (1’39,415).

Joan Mir levou a Suzuki a terceiro, Valentino Rossi foi quarto e Peco Bagnaia que chegou a ser lider na corrida de Misano, ressurgiu finalmente, levando a Ducati ao sétimo posto. Porém, feitas as contas, este TL4 foi uma sessão amorfa, lenta, servindo sobretudo para as máquinas se ajustarem às próximas sessões do Grande Prémio da Catalunha, nomeadamente a uma corrida onde esta será a maior pergunta a fazer… Quem se vai definir como líder para a segunda metade do campeonato?