MotoGP, Teruel: Lecuona, o terceiro “rookie”

A batalha pelo rookie do ano pode ser toda entre Brad Binder e Alex Márquez, mas Iker Lecuona da KTM Tech 3 merece uma menção honrosa

Quando falamos dos rookies do ano de 2020 em MotoGP, Iker Lecuona (KTM Red Bull Tech3) também não deve passar sem um menção. Depois de um início difícil em 2020 com três abandonos consecutivos, o piloto mais jovem de estreia na grelha atinou com a KTM e respondeu de forma incrível, silenciando os críticos com dois top 10 no Red Bull Ring.

Uma penúltima volta no GP de Emilia Romagna custou a Lecuona um 6º final, mas Iker respondeu com três corridas dentro dos pontos a seguir, o que é mais do que se pode dizer do colega Oliveira, que apesar de um 6º inspirado em França, não pontuou em duas das últimas 3.

Com uma magnífica fábrica na KTM e uma equipa Tech3 liderada por Hervé Poncharal por detrás do jovem de 20 anos, o futuro de Lecuona só pode ser brilhante.