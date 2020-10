MotoGP, Teruel – Alex Marquez: “Estou ansioso por correr de novo em Aragão”

As previsões e objetivos de Alex Marquez para o GP de Teruel, no mesmo circuito onde no último domingo se chegou a bater com Alex Rins pelo triunfo.

Pela quarta vez em 2020, o Campeonato do Mundo de MotoGP regressa ao mesmo circuito para uma jornada dupla. As previsões apontam para condições mais quentes para o GP de Teruel, e com uma semana de dados já recolhidos, os tempos devem começar a cair.

Alex Marquez regressa ao cenário do seu fim-de-semana mais forte na categoria rainha até à data. Andou entre os dez primeiros ao longo dos treinos, alcançou a sua melhor posição na grelha e depois chegou a lutar pela vitória com Rins. O mais novo dos Marquez vive um momento de afirmação, está a crescer como um bom estreante de MotoGP, ocupa o 12º lugar na classificação e é também co-líder no campeonato de Rookie do Ano ao lado de Brad Binder.

Alex Marquez #73:

“Estou ansioso por correr de novo em Aragão depois de um fim-de-semana forte. Estou convencido que temos de trabalhar arduamente para nos mantermos na frente, porque penso que muitos outros pilotos serão capazes de melhorar os seus tempos, como eu já fiz no passado, na segunda prova. O objetivo permanece o mesmo: trabalhar no nosso plano e tentar dar mais um passo na qualificação. Conseguimos na última corrida entrar no Q2, mas ainda há trabalho a fazer. Se pudermos continuar no caminho que temos seguido nas últimas corridas, ficarei muito feliz”.