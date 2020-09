MotoGP, San Marino, 2020: Bagnaia e Crutchlow alinham no Grande Prémio

Os dois pilotos de MotoGP vão estar em pista já no Treino Livre 1, com outros como Syahrin, Pawi e Tuuli também declarados aptos.

A dupla de MotoGP que foi submetida a testes de aptidão na tarde de quinta-feira no circuito, Francesco Bagnaia da Ducati Pramac e Cal Crutchlow da Honda LCR Castrol foram passados para o Grande Prémio Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini,

É um regresso bem-vindo à sua GP20 para Bagnaia aproveitar a oportunidade de começar a trabalhar em solo caseiro, já que o italiano falhou os GPs checo, austríaco e da Estíria por lesão depois de se ter despistado nos Treinos Livres em Brno, queda que viu o italiano sofrer uma fratura na tíbia direita.

Crutchlow entra no primeiro fim-de-semana de Misano depois de ter sido submetido a uma operação à tendinite num braço há poucos dias, tendo além disso enfrentado uma fratura no escafoide durante toda a temporada desde a sua queda no GP de Espanha. Em declarações esta quinta-feira, Crutchlow admitiu que teve problemas com a acumulação de líquidos no braço direito desde a operação, e o piloto britânico disse que vai avaliar a sua condição após os 45 minutos iniciais do Circuito Mundial de Misano, Marco Simoncelli.

Entretanto, vários pilotos de Moto2, Moto3 e Enel MotoE foram aprovados para a ação em São Marino. Entre eles estão Hafizh Syahrin (Oceanica Aspar Team), Khairul Idham Pawi (Petronas Sprinta Racing) e Niki Tuuli (Avant Ajo MotoE), com Deniz Öncü (KTM Red Bull Tech3) e Jesko Raffin (NTS RW Racing GP) também preparados para descobrir se estão aptos a andar ou não neste fim-de-semana.