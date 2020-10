MotoGP, Red Bull Rookies: Acosta reina mais uma vez em Aragón

Domingo viu os pilotos da Red Bull MotoGP Rookies Cup disputarem a Corrida 2 e o espanhol mantém o seu recorde de vitórias de 100%

A vitória da Corrida 1 de sábado foi perfeita, mas Pedro Acosta ainda aumentou a parada para a Corrida 2. O espanhol de 16 anos carregou na Volta 1 deixando o grupo de perseguidores a perguntar o que acontecera.

A emoção estava lá, no entanto, um fantástico concurso de sete pilotos para o 2º lugar com as KTM RC 250 RS frequentemente esfregando carenagens.

Acosta manteve uma margem de cinco segundos no final e festejou à medida que os outros lugares iam sendo resolvidos na última curva.

Daniel Holgado e David Muñoz tocaram e cairam na partida e no final, enquanto David Alonso ficou em segundo.

Izan Guevara cruzou a linha de meta em 3º lugar, mas perdeu o lugar do pódio para Iván Ortola por ter ultrapassado os limites da pista na última volta.

David Salvador foi o 5º à frente de Daniel Muñoz, que tinha cumprido uma grande penalidade a 5 voltas do fim.