MotoGP Qatar: Corrida de MotoGP cancelada

A FIM, IRTA e Dorna acabam de anunciar, com natural consternação, o cancelamento de todas as sessões da classe de MotoGP no Grande Prémio do Qatar, incluindo a corrida. Devido às restrições de viagem em vigor introduzidas no Qatar, que afetam os passageiros de Itália, a classe rainha não vai correr em Losail.

O surto de coronavírus em curso resultou na entrada em vigor de restrições de viagem ao Qatar que afetam os passageiros de Itália, entre outros países.

A partir de hoje, todos os passageiros que cheguem a Doha em voos diretos vindos de Itália, ou que tenham estado em Itália nas últimas duas semanas, serão levados diretamente para quarentena durante um mínimo de 14 dias.

A Itália desempenha claramente um papel vital no Campeonato e na classe MotoGP – tanto em pista como fora – e, por isso, foi tomada a decisão de cancelar a competição de classe rainha.

Como as equipas e pilotos das classes de Moto2 e Moto3 já estavam no Qatar para o teste oficial de três dias no Circuito Internacional de Losail no início desta semana, as corridas de ambas as categorias continuam possíveis de realizar.

As classes leves e intermédia vão, assim, competir na abertura da temporada de 6 a 8 de Março. O mesmo se aplicará à Asia Talent Cup Idemitsu, que terá duas corridas durante o Grande Prémio do Qatar, como inicialmente previsto.

Fiquem atentos para a confirmação do horário revisto.