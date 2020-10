MotoGP, Portimão: Siga Oliveira no GP de Portugal com a ELF

A Puretech Moto, distribuidor exclusivo da ELF para o mercado nacional, vai dar a hipótese a um fã de ver ao vivo o Grande Prémio de Portugal, oferecendo um bilhete para os 3 dias do evento

O Grande Prémio de Portugal, que decorre de 20 a 22 de Novembro, no Autódromo Internacional do Algarve, vai acabar em grande a época de MotoGP de 2020.

Agora, a Puretech, importador da ELF que patrocina a Tech 3 de Miguel Oliveira, oferece um bilhete para o Grande Prémio dando a um fã a hipótese de seguir a prestação em pista de Miguel Oliveira.

Para candidatar-se a uma entrada gratuita para a bancada Norte, válida para os 3 dias… basta ser criativo.

O desafio passa por criar uma frase original que inclua os nomes Miguel Oliveira, ELF e GP Portugal, fazer um like na página oficial do Facebook da Puretch Moto e publicar lá a frase.

Serão consideradas as frases publicadas nessa página até ao final do dia 31 de Outubro de 2020 e a apreciação ficará a cargo do CEO da Puretech Moto, de um elemento diretamente ligado à importação da ELF, de um piloto de motociclismo e de um jornalista especializado.