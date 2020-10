MotoGP, Le Mans: faleceu o jornalista Francês e comentador do GP Philippe Debarle

Uma má notícia esta manhã a ensobrar o GP de França, com o desaparecimento de Philippe Debarle, há mais de 40 anos um dos mais credenciados jornalistas Franceses.

“Philou”, como era conhecido, ganhou fama entre outras coisas por ter participado na criação do Campeonato Mundial de Superbike com Steve McLaughlin.

A notícia chega, justamente, durante a realização do Grande Prémio de França, do qual há muito Philippe era orador oficial, e há tanto a dizer sobre este verdadeiro entusiasta, nosso colega no Eurosport Francês, e que cobriu mais de 1200 competições de motociclismo durante uma carreira de extraordinária longevidade, que as palavras faltam para lhe prestar a homenagem que lhe seria devida.

Acima, com o igualmente desaparecido Bruno Bonhuil, foto Bike70.

O mundo do motociclismo de competição acabou de perder um bom homem, as nossas condolências.