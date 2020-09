Dixit, MotoGP, Barcelona: Crutchlow testou negativo ao Covid-19

Até agora, 2020 tem sido um ano para esquecer para Cal Crutchlow. Antes do GP da Catalunha, o vírus Corona também atingiu a LCR Honda e o britânico teve que começar o fim de semana com uma equipa reduzida ao mínimo.

O vírus Corona atingiu o paddock da MotoGP. Infectados estão membros da Honda Racing Corporation que estão atualmente isolados. Diz-se que um primeiro membro da tripulação testou positivo pouco antes da segunda corrida em Misano e ainda está hospedado num hotel em Itália, já que o técnico não foi autorizado a acompanhar a equipa até Montmeló.

Diz-se que ainda que um engenheiro recebeu um resultado positivo na sexta-feira. Todos os membros que estavam em contato com a pessoa infetada, também foram colocados em quarentena.

Cal Crutchlow, LCR Honda:

“Não é bom ter dois testes da Corona em um dia como piloto como os que tive de fazer. Mas está tudo bem. Isso também demonstra que estamos a fazer tudo o que podemos para ter um Grande Prémio regular, e não podemos mudar a situação.”

Claro que isto torna a vida mais difícil para nós, porque menos membros da equipea podem trabalhar. Mas isso não nos impede de continuar o nosso trabalho.”

Cada membro do paddock deve atualmente enviar um teste negativo aos organizadores dentro de 48 horas após entrar no paddock. No entanto, a notícia de sexta-feira de um segundo caso na garagem da LCR aumenta o risco de mais casos positivos.