MotoGP, Dixit, 2020: Oliveira no Top 5 do Grande Prémio da Europa

Final de corrida complicado para Oliveira em Valência. Com problemas de aderência na moto, Oliveira preferiu baixar o ritmo nas derradeiras voltas, assegurando uma pontuação entre os cinco primeiros.

Dixit – Miguel Oliveira, 5º

“Estou feliz com esta corrida. Ficámos um pouco assustados, porque não sabíamos o que iríamos encontrar. Penso que a estratégia no Warm Up valeu a pena na corrida. Conseguimos ter um bom equilíbrio na moto e um bom rendimento. Infelizmente, não consegui manter o ritmo a sete, oito voltas do final da corrida.”

“Comecei a lutar muito para ter uma boa aderência na moto e para carregar melhor o pneu dianteiro e traseiro. Após alguns momentos quase a cair, decidi acalmar-me e trazer a moto até final, preferindo fazer uma boa corrida e marcar pontos decentes para a equipa”.

A corrida do piloto luso

Começando a 12ª ronda do Mundial de MotoGP a partir da terceira linha da grelha, Miguel Oliveira fez um excelente arranque e a partir da sétima posição, subiu rapidamente posições. No caos das primeiras curvas, o português ganhou duas posições para concluir a primeira volta em quinto lugar. Na segunda volta, ele conseguiu outra posição e posicionou-se no quarto lugar durante muito tempo, o seu ritmo era forte e consistente.

Apenas na volta 15, foi apanhado por Nakagami, mas lutou até final da corrida para manter o seu ritmo fantástico. Em conclusão a nossa principal estrela traz para casa um grande quinto lugar, o que o coloca no 10º lugar na classificação geral do Campeonato do Mundo de MotoGP, antes das duas últimas corridas de 2020 – Valência e Portimão.