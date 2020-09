MotoGP, Corrida, Misano: Viñales vence, Oliveira quinto!

Numa corrida em que Pecco Bagnaia foi a grande surpresa, ao liderar a maior parte do tempo, a queda do italiano deu de bandeja o triunfo a Maverick Viñales. Numa corrida de sacrifício, Miguel Oliveira foi subindo muitos lugares até um honroso quinto lugar.

A corrida das motos de maior cilindrada teve líder Maverick Viñales nas primeiras 4 voltas, e logo se deram duas desistências de peso: Valentino Rossi cai na Curva 4 e compromete a chegada aos 200 pódios, Binder também cai com a KTM oficial.

Na frente Viñales vê aproximar-se à velocidade da queda de meteorito Francesco Bagnaia, Pol Espargaró e Fabio Quartararo vão ficando para trás. Miguel Oliveira nas duas primeiras voltas sobe a décimo, à sua frente estão Alex Marquez e Iker Lecuona e atrás do português um Andrea Dovizioso desolado com o desacerto da sua Ducati. Miguel Oliveira sobe a décimo. À frente do português estão Alex Marquez e Iker Lecuona e atrás, um Andrea Dovizioso desiludido com a sua pouco equilibrada Ducati. Oliveira faz a roda traseira da KTM da Tech3 deslizar na perseguição a Lecuona depois de superar Alex Marquez.

Na frente Pecco Bagnaia cola-se com a Ducati ao líder Viñales na Yamaha Monster Energy. Os dois estão a um ritmo distinto de todos os outros, tanto que na 4ª volta a diferença do italiano para o terceiro, Pol Espargaró, já se cifra em 1,5s. Uma volta depois Pecco assume o primeiro lugar; Oliveira já subiu a nono e à sua frente tem Marquez e o Jack Milher, mas o australiano iria ver a sua Ducati ter problemas eletrónicos na direção, vindo a abandonar poucas voltas depois..

Bagnaia é lider durante muito tempo mas cai a 7 voltas do final, oferecendo a vitória de bandeja a Viñales. Atrás ficam Juan Mir e Pol Espargaró. Oliveira termina em quinto depois de uma corrida inteligente e muito esforçada.