MotoGP, 2021: Os planos da Dorna

A Dorna já está a trabalhar num calendário provisório de MotoGP para 2021. É difícil avaliar como será a situação do Covid, pelo que há planos para três opções diferentes.

Este ano, 8 das 14 corridas de MotoGP foram disputadas desde 19 de Julho, com seis ainda no calendário.

Os promotores do Campeonato do Mundo Dorna Sports S.L. conseguiram até agora ultrapassar todos os obstáculos, graças a um rigoroso protocolo de portas fechadas que se estende a 60 páginas.

Mesmo assim, quando Jorge Martin da equipa KTM Red Bull Ajo, candidato ao título de Moto2, teve de desistir de duas corridas devido a ter sido contaminado com Covid, perdeu as suas hipóteses de lutar pelo título.

As primeiras corridas fantasma da história, com as bancadas vazias, terminaram em Misano, onde 10.000 espectadores já foram permitidos em ambos os eventos.

Torna-se agora claro que nenhuma vacina de Covid estará disponível num futuro próximo e que o acolhimento de corridas de MotoGP pelo mundo fora será difícil em 2021.

Em Melbourne, por exemplo, há meses que opera um bloqueio severo, pelo que o GP da Austrália dificilmente poderá ocorrer no próximo ano.

Na área de Cowes, onde está localizado o circuito de Phillip Island, os donos dos hotéis locais já estão à espera de um cancelamento do GP. Isto também pode significar que a prova do Mundial de Superbike pode ir por água abaixo.

A Tailândia não permite que turistas entrem no país, e existem avisos e restrições de viagens para a Malásia e Japão. Do outro lado do Atlânitco, nos EUA e Argentina, a situação não é diferente.

Só o GP do Qatar poderia ter lugar, mas provavelmente mais tarde do que nos últimos anos, apontando provavelmente para outra temporada encurtada, com menos de 20 corridas. O KymiRing na Finlândia poderá vir a ter lugar, um ano atrasado.

A Dorna Sports tem 20 contratos de GP válidos para 2021 com os mesmos organizadores que originalmente operaram GPs em 2020.

Mas ninguém pode avaliar se a epidemia de Covid-19 será contida algures no Inverno ou na Primavera. Com base nos números atuais de infeções globais, isto não é de esperar. Só a França registou 16.972 novos casos recentemente.

A Dorna esperou por Setembro e começa agora a definir um calendário provisório para 2021. As datas de 2020 servem de base.

Depois, os promotores locais têm de esclarecer como está a situação do Covid, se os espectadores são admitidos e, em caso afirmativo, quantos.

Isto vai também depender de quanto a Dorna pode facilitar a taxa que cobra para um Garnde Prémio. Na presente temporada, sem espetadores, nenhum organizador ultramarino poderia pagar as taxas contratualmente acordadas, para além dos problemas de viagens, pelo que estes eventos foram todos cancelados.

Na Europa, os governos, autarquias ou autoridades turísticas intervieram frequentemente, pagando uma subvenção à Dorna para promover o turismo, que podia cobrir parte das despesas. Normalmente, um organizador na Europa paga cerca de 4 milhões de euros à Dorna para receber um Grande Prémio

“Temos de verificar com as autoridades de saúde dos países anfitriões se um Grande Prémio pode realizar-se em 2021, com testes constantes de corona, com ou sem espectadores”, disse o CEO da Dorna, Carmelo Ezpeleta. “Claro que gostaríamos de começar com o calendário normal, embora possamos começar no final em vez do início de Março. Mas teremos de obter constantemente novas informações e fazer ajustamentos. A partir de agora e até Março, ainda temos muito tempo. Muito pode acontecer.”

Carmelo Ezpeleta e a sua equipa têm de se preparar para todos os cenários possíveis, pelo que foi desenvolvido um Plano A, B e C.

“Um dos cenários seria o normal, podermos lidar com todos os Grandes Prémios normalmente.”, pondera Ezpeleta. “Também ficará claro se e onde podemos permitir a presença de espetadores e vender bilhetes. Há muitos detalhes que ainda não foram decididos. Mas, em princípio, temos um contrato com todos os parceiros.”

Mas o termo “força majeur” (força maior) deixará de ser usado como pretexto no próximo ano. Como a pandemia já existia, não pode ser apresentada como uma conctingência no próximo ano.

“Agora, todas as autoridades e organizadores sabem como lidar com o coronavírus”, diz Ezpeleta. “Por isso, temos de negociar com todos individualmente.”

“Os cenários provavelmente serão assim para os diferentes organizadores: sem espectadores, por exemplo, 30 a 50 por cento dos espectadores, ou bancadas cheias como 2019. “Estas são as nossas possibilidades e as nossas ideias”, diz o patrão da Dorna. “Este ano mostrámos que conseguimos lidar com 14 ou 15 Grandes Prémios mesmo nas condições mais difíceis. Estivemos em Jerez em Julho. No próximo ano, por exemplo, podemos fazer Jerez novamente em maio e as corridas agendadas no início de julho novamente em Julho.”

“Temos um sistema em 2020 que nos permitiu atuar em toda a Europa, apesar do Corona”, acrescentou o espanhol. “Na pior das hipóteses, temos de continuar como este ano. Mas esperamos ter 50 ou 100 por cento dos espectadores de volta para a próxima temporada.”