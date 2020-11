MotoGP, 2021: Oliveira assume-se como candidato em 2021

Após uma vitória apoteótica no fecho da época em Portimão, Oliveira já assume a sua intenção de lutar pelo título em 2021 – sem falsas modéstias

“Eu quero ganhar, e a KTM quer ganhar… por isso é um bom casamento!”

Por uma vez, Miguel Oliveira teve um Grande Prémio perfeito, e logo aquele que contava mais, o seu primeiro Grande Prémio de casa em Portimão:

Vitória depois de ter feito pole, e a volta mais rápida de corrida que lhe dá também logicamente, o recorde do circuito, marcaram a despedida do piloto de 2020 e agora ele pode concentrar os seus pensamentos e as suas energias em 2021, com comentou pouco depois da corrida:

“É o passo que precisamos de dar agora…”

“A equipa de fábrica tem, simplesmente, mais recursos, mais gente a trabalhar com o objetivo de ganhar o campeonato.”

“Eles têm mais ferramentas, mais recursos, e a KTM quer ganhar o campeonato…”

“Eu desenvolvi-me como um piloto que quer ganhar, e por isso é um bom casamento… mas não quer dizer que vá ser mais fácil na equipa de fábrica!”