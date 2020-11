MotoGP, 2021: calendário provisório de MotoGP revelado

Entre Março e Novembro do próximo ano, foram provisoriamente fixadas 20 rondas, com Portimão, Indonésia e a Rússia na lista de reserva

O calendário provisório de MotoGP de 2021 foi lançado numa primeira amostragem do que poderá ser a temporada do próximo ano.

19 pistas estão atualmente no calendário provisório com uma 20º a ser decidida, enquanto que Portimão, a Indonésia e o Circuito de Igora Drive na Rússia estão na lista de “Grande Prémio de Reserva”.

O calendário provisório verá a corrida de abertura da temporada ter lugar no Qatar, o habitual palco de abertura dos Grandes Prémios no final de Março. Depois de um fim-de-semana de intervalo, o circo de MotoGP ruma à Argentina e América nos dias 11 e 18 de Abril, antes do início da etapa europeia, como é habitual, no Circuito de Jerez-Angel Nieto, no dia 2 de Maio.

França, Itália, Catalunha, Alemanha, Holanda e, sujeita a homologação, a Finlândia vai levar-nos até ao dia 11 de Julho, com o próximo local da lista atualmente ainda por definir.

Se o calendário provisório se tornar permanente, então a Áustria e a Grã-Bretanha recebem corridas de MotoGP em Agosto, antes das rondas de Aragón e San Marino, em Setembro.

Depois, será a altura das corridas ultramarinas. O Japão e a Tailândia vão voltar nos dias 3 e 10 de Outubro, antes de Austrália e Malásia começarem nos dias 24 e 31 de Outubro.

Depois de um fim-de-semana de folga, a grande final será realizada em Valência no dia 14 de Novembro, acabando mais uma temporada no leste de Espanha.