MotoGP, 2021: Calendário começa a definir-se, duas provas em Portugal?

Já se fala de época de 2021 de MotoGP e há um rumor de que poderá até contemplar duas visitas a Portugal…

Segundo Carmelo Ezpeleta, da Dorna, a época poderia conter até 20 corridas ao longo de nove meses, começando com habitual no Qatar.

O Calendário vai ver Portimão incluído no calendário de novo, e de facto existe um boato de que poderia haver até dois Grandes Prémios do nosso país, presumivelmente com o segundo no Estoril.

O calendário não será revelado em definitivo até que o de Formula 1 esteja definido, para evitar sobreposições, mas a ideia é ver regressar um calendário normal, tanto quanto possível, como Ezpeleta explicou:

“Deveremos começar no Qatar em Março e acabar em Valência em Novembro… temos muitas possibilidades de circuitos, mas a coisa mais importante é que mostrámos que somos capazes de correr em toda a parte apesar da pandemia, mostrámos que o nosso paddock não apresenta riscos!“

“Temos quase todas as datas definidas, mas não publicaremos o calendário porque estamos a trabalhar com a Formula 1 para evitar choques de datas.” – elaborou o Executivo Chefe da Dorna, Promotora do Mundial.

A época começaria com uma dupla corrida no Qatar e depois continuaria, já na Europa, com duas corridas muito próximas em datas, Portimão e Jerez, que também minimizaria as deslocações e depois de continuar na Europa, retomaria em Setembro as corridas no Extremo Oriente que este ano foram canceladas, se a pandemia estiver controlada por essa altura…