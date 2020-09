MotoGP, 2021: Andrea Dovizioso piloto de testes Yamaha ou Suzuki?

Andrea Dovizioso quer ficar no Mundial de MotoGP em 2021 e está em negociações com a Yamaha e a Suzuki.

Apesar das excelentes prestações dos pilotos da Ducati Pramac Pecco Bagnaia e Jack Miller, Andrea Dovizioso foi, mais uma vez, o melhor piloto da Ducati no GP de Emilia Romagna ontem, acabando em 8º lugar.

O colega de equipa Danilio Petrucci terminou em 10º lugar na sua GP20. A Pramac ficou de fora após a queda de Bagnaia e o problema técnico de Miller, revelado depois ter sido um tear-off chupado para a admissão.

Com este resultado, Andrea Dovizioso salvou a liderança do Mundial por um ponto. Observadores atentos notaram uma nova inscrição na traseira ddo seu fato Alpinestars. Onde “Desmo Dovi” costumava estar, e desde o início da temporada “Dovi Undaunted” (que é o título de um documentário televisivo sobre ele), Dovi chamou agora a atenção para o seu futuro incerto em letras maiúsculas com a inscrição “UNEMPLOYED” (em português, desempregado), ilustrada com uma ferradura da sorte.

De facto, o tricampeão declarou em Spielberg, a 15 de Agosto, que não vai correr pela Ducati depois de 2020. Desde então, não houve progresso. Na Aprilia, não podem pagar Dovi, como já acontecera com a KTM em Maio, quando o piloto pediu 4 milhões de euros pelos seus serviços. Na Honda Repsol, Pol Espargaró, de 25 anos, foi o escolhido.

Negociações também foram realizadas com a Yamaha Petronas SRT em Agosto, mas será Rossi a correr ao lado de Morbidelli em 2021. O sonho de alguns repórteres italianos de que a KTM iria enviar Lecuona de volta para as Moto2 e deixar Dovizioso andar com Petrucci na KTM Tech3 em 2021 não parece provável.

Entretanto, Dovi está principalmente associado a trabalho como piloto de testes na Yamaha (anteriormente era Lorenzo) e na Suzuki (onde Guintoli já tem 36 anos). Também havia rumores de um possível acordo com a Honda. Mas na HRC, Stefan Bradl está confirmado como piloto de desenvolvimento.

Com testes e um máximo de dois wildcards, o líder do Mundial de 34 anos pode aguentar em 2021 e atacar novamente em 2022, mas mesmo então não estarão livres muitos lugares de topo…

Também se especulava se Dovi tiraria um ano sabático, uma pausa de um ano. Dovi não está a comentar o seu futuro neste momento, e concentra-se em ganhar o título, que seria uma chapada à Ducati.

No entanto, o seu gestor Simone Battistella confirma, sem reservas, que está a chegar um acordo de piloto de testes. “Com que fabricante, isso ainda está em aberto até agora”, disse Battistella. “Embora a Honda não seja uma opção realística de momento.”

Uma vez que a KTM tem Dani Pedrosa e Mika Kallio, a Ducati está fora de questão e a Aprilia não tem o dinheiro necessário, a decisão será entre a Yamaha e a Suzuki.

A Yamaha não está satisfeita com Lorenzo até ao momento, pois os seus reputados contactos com a Ducati não foram bem recebidos pelos japoneses. Em 2022, poderá alinhar como ensaiador da Petronas de Rossi.

“Se o Dovi estivesse disponível, contratava-o imediatamente como piloto de testes”, disse o seu amigo Valentino, antes do primeiro GP de Misano há dez dias.

A Suzuki também pode precisar do apoio do líder do Campeonato do Mundo, pois ele traz com ele muito conhecimento técnico e sabe-se que a Suzuki está a planear uma equipa cliente para 2022, com a Pramac, Gresini, Avintia ou até a Petronas. O contrato da KTM com a Tech3 também se prolonga por enquanto até ao final de 2021, excluindo a equipa francesa da equação…