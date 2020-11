MotoGP, 2020,Valência: Quartararo desiludido, elogia Mir

O grande perdedor de 2020 foi, talvez, Fabio Quartararo, que de duplo vencedor e comandante nos pontos metade da época, acabou assoberbado por problemas na cauda do pelotão

“Acho que não fui eu que perdi o Campeonato, foi o Joan que o ganhou!”

Fábio Quartararo estava muito desiludido com a queda que lhe custou uma oportunidade de lutar pelo campeonato, e afirmou cabisbaixo depois:

“Bem, perdemos hoje o campeonato, mas os meus problemas já começaram muito mais atrás, muitos problemas:”

“Erros meus, problemas técnicos… infelizmente não pude fazer nada hoje, simplesmente não tinha o ritmo.”

“Aprendemos algumas coisas mas eu tenho que ser capaz de lutar muito mais do que somos capazes agora, a realidade é que hoje podia lutar por 10º e cometi muitos erros, e isso foi uma realidade também ao longo do campeonato, acho que para o futuro vai ser bom mas agora é mesmo difícil de aceitar!”

“Vamos tentar fazer o melhor, vamos tentar ainda em Portimão, mas ele e a Suzuki foram simplesmente mais regulares e não conseguimos levar o Campeonato até Portimão, infelizmente.”

“Espero acabar de uma maneira boa, estou motivado, em Portimão vamos começar com a mesma base que usámos em Barcelona ou Jerez, e espero que tenhamos uma boa sensação com a moto imediatamente.”

“Acho que temos que tomar uma decisão o mais depressa possível com a moto que vamos usar para o ano, porque normalmente, no ano que vem, haveria uma evolução, mas este ano corremos em 14 corridas mas poucas pistas e é muito importante ver os pontos fortes de cada moto e escolher entre a moto do ano passado e a de agora.”

“Acho que vendo os pontos fortes de cada uma, a moto do ano passado é melhor e mais consistente e foi isso que nos faltou este ano.”

Quanto a Mir, Fabio não poupou elogios:

“A consistência do Mir a partir da Áustria foi espantosa, sempre sem quedas, zero erros em corrida e perto do pódio ou no pódio, ele teve uma época incrível e quando se tem um mau começo com ele teve nas primeiras duas corridas é duro e ele fez um bom trabalho de recuperar!”