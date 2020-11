MotoGP, 2020,Valência: Nakagami inconsolável

Takaaki Nakagami está deprimido após a queda em Valência:

“Estive na frente em todas as sessões e lutei pelo terceiro lugar. Isso é importante. Agora o foco está no GP de Portugal.”

A Honda Racing Corporation está a atravessar a sua pior temporada desde o início do Campeonato do Mundo de MotoGP de quatro tempos em 2002, sobretudo devido à ausência do campeão mundial Marc Márquez.

A Honda está em quinto lugar no Campeonato do Mundo de Marcas, enquanto a equipa Honda Repsol é nona entre as onze escuderias do Campeonato do Mundo de Equipas.

E nos primeiros 13 Grandes Prémios não houve vitórias, mas apenas dois lugares no pódio, de Alex Márquez em Le Mans e Aragon 1.

Takaaki Nakagami, de 28 anos, da equipa Honda Idemitsu LCR, de Lucio Cecchinello, tem estado sob pressão e para piorar as coisas, Taka caiu da sua Honda RC213V ontem no Grande Prémio de la Comunitat Valenciana na volta 19 antes da Curva 14 e foi só por um cabelo que não levou o seu oponente Pol Espargaró com ele na luta pelo terceiro lugar.

“Estou sem palavras“, foi a primeira reação do piloto da Honda, que caiu do quinto para o nono lugar no Campeonato do Mundo. “Estou desapontado com o final desta corrida. Dei o meu melhor desde o início e depois cometi um pequeno erro durante a ultrapassagem ao Pol na curva 14.”

“Não posso dizer muito sobre isto. Só que arrisquei o máximo e depois a roda dianteira fugiu. Quero pedir desculpa à minha equipa. Tenho de fazer um esforço para ir para Portimão com um humor positivo. Tenho de me lembrar que demonstrei uma forte atuação aqui todo o fim de semana. Estávamos na frente em todas as sessões. Isso é importante.”