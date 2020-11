MotoGP, 2020,Valência: Mir realista na luta pelo título

O piloto da Suzuki sabe que está a um passinho do título, mas também que muito pode ainda acontecer

Antes do pontapé de saída no Grande Prémio Motul de la Comunitat Valenciana, o líder do Campeonato do Mundo Joan Mir da Suzuki Ecstar juntou-se aos seus três principais candidatos ao título na Conferência de Imprensa de pré-evento para a antevisão de um fim de semana que pode resolver antecipadamente o Campeonato.

Com uma vantagem de 37 pontos, um pódio dá a Mir o título, não importa o que Quartararo e Rins façam no domingo à tarde.

Compreensivelmente, o espanhol estava de bom humor, mas manteve-se calmo, notando que este Campeonato ainda não acabou.

“Bem, sinto-me muito bem, é um fim de semana especial porque temos a primeira hipótese de vitória. Isso significa que fizemos um grande trabalho esta época, como disse, temos uma boa vantagem nos pontos, mas claro que não está tudo feito.

Há muito trabalho a fazer aqui na segunda corrida e muitos pilotos vão melhorar o seu desempenho porque é o segundo fim de semana em pista. Temos um pouco de margem, mas vamos ver”, afirmou o piloto número 36, que arrecadou brilhantemente a sua primeira vitória em MotoGP no circuito Ricardo Tormo, no passado fim de semana.