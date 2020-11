MotoGP, 2020,Valência: Kawauchi radiante com o título da Suzuki

Ken Kawauchi, Diretor técnico da Suzuki Ecstar confessou que mesmo no começo da época, o título parecia um sonho distante

“Estou muito feliz… claro que o objetivo era sempre vencer o campeonato, mas quando nós começámos o projeto e regressámos em 2015, não, não podia imaginar que um dia seríamos campeões…”

“Tentámos dar sempre o máximo, e tudo era muito difícil, mas pouco a pouco a prestação da moto melhorou, a prestação dos pilotos melhorou, e eu estou muito contente com esta vitória!”

“Durante as corridas, estou tão nervoso que me distraio a anotar os tempos por volta, só para me ocupar com alguma coisa!”

“A diferença entre a nossa moto e as dos rivais era muito pequena, podíamos ver que no final das corridas ainda conseguíamos fazer o tempo por volta, mas a diferença era muito muito pequena, por isso foi muito difícil!”

“Com a Pandemia, foi uma época muito difícil, muito dura, em que tivemos que fazer muitos sacrifícios, muitas, muitas dificuldades, mas ultrapassámos tudo e agora é uma grande felicidade!”