MotoGP, 2020,Teruel: Brad Binder e Kasma Daniel condenados por condução irresponsável

Os comissários da MotoGP multaram Brad Binder e Kasma Daniel (Moto2) por condução irresponsável que levou à queda de um oponente, tendo ambos que cumprir uma Long Lap na próxima corrida de Valência.

Logo após o início da corrida de Moto GP no Grande Prémio de Teruel o sul-africano Brad Binder, piloto da Red Bull KTM Factory Racing, bateu na traseira da Pramac-Ducati de Jack Miller na curva 2 no Motorland Aragão.

Na classe de Moto2, foi o super zeloso Kasma Daniel (ONEXOX TKKR SAG Team) que derrubou um adversário. Brad Binder e Kama Daniel foram por isso condenados a uma penalização por condução irresponsável que levou a um acidente. Isto é devido à violação do artigo 1:21.2 do Regulamento dos Grandes Prémio do Campeonato do Mundo da FIM.

Os dois ‘prevaricadores’ vão ter que cumprir uma passagem pela ‘Long Lap’ na próxima corrida do “Grande Prémio da Europa”, no dia 8 de novembro no Circuito de Valência, decidiu o Painel de Comissários da FIM de MotoGP.

Envolvido no acidente quando Kasma Daniel estava no solo, o suíço Tom Lüthi também não escapou a uma penalização de 2 a 3 segundos na próxima corrida.

