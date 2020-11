MotoGP, 2020,Portimão: Miguel Oliveira surpreende na ponte 25 de Abril

Tudo decorreu no maior secretismo, mas agora o resultado pode finalmente ser apreciado pelos fãs de Miguel Oliveira, com um vídeo onde o piloto aparece aos comandos da sua KTM Red Bull Tech 3… na Ponte 25 de Abril!

“Ver o sol a nascer na ponte com o barulho do motor da minha KTM é uma imagem que nunca vou esquecer!”

Uma experiência marcante que é divulgada precisamente na semana em que Portugal regressa ao mapa do Moto GP.

Quem o diz é Miguel Oliveira, depois das filmagens que serviram de base ao vídeo agora tornado público através das plataformas digitais da Red Bull.

O resultado desta experiência inédita da estrela portuguesa do Moto GP pode agora ser apreciado pelos fãs, uma “prenda” do piloto que é dada precisamente na semana em que Portugal regressa ao mapa da classe rainha do motociclismo.

Numa homenagem ao piloto luso, esta produção assinada pela Red Bull e pela Bro Cinema, desenvolveu-se no maior secretismo, permitindo uma presença inédita de Oliveira aos comandos da sua moto nas ruas e estradas de Lisboa, Almada e Sintra.

O maior desafio foi mesmo a passagem da Ponte 25 de Abril, um momento que se concretizou aos primeiros raios de luz da manhã:

“A ponte tem para mim um grande simbolismo, pois garante a ligação entre dois pontos. Também a minha presença no Moto GP é uma ponte para Portugal”, explica Miguel Oliveira.

Miguel Oliveira é o primeiro português a ascender ao competitivo mundo do Moto GP e ocupa atualmente a 10ª posição na classificação.

Depois de uma época de grandes emoções onde alcançou a sua primeira vitória numa corrida de Moto GP, Oliveira está confirmado para 2021 como piloto oficial da equipa de fábrica da KTM Red Bull Factory Racing.

Esta produção só foi possível com os apoios da Câmara Municipal de Almada, do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, da Infraestruturas de Portugal, da Polícia de Segurança Pública e do Fan Club Miguel Oliveira.