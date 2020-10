MotoGP, 2020,Portimão: primeiras impressões Honda no AIA, com tempos

Dos regulares da Honda, só Alex Márquez e Nakagami estiveram presentes no Algarve e consideraram a experiência positiva



Alex Márquez:

“É bom, o circuito é giro, já tínhamos visto que é uma boa pista nas Superbike, as corridas são espetaculares aqui…

É muito importante conhecer o traçado e foi bom podermos vir aqui com todos os pilotos para ficar a conhecer o traçado, especialmente os declives, as subidas e descidas, porque precisamos de estar na trajetória, se não metemo-nos em problemas!

Bonita pista e bom tempo, por isso tudo correu perfeitamente!”



Takaaki Nakagami:

“Pois, as primeiras impressões foram interessantes, porque muitas curvas são cegas e não se via a saída…

Também, é para cima e para baixo, as subidas e descidas tornam este circuito único, nunca andei numa coisa parecida mas divertimo-nos muito…

Claro que não era uma moto de MotoGP mas com a CBR1000 de origem foi interessante e gozei muito cada volta…

Embora nas primeiras 5 ou voltas cometesse muitos erros, porque não conseguia ver as trajectórias, depois, volta a volta, comecei a entender o circuito gradualmente e ao fim do dia já me sentia confortável!”

Treinos Quarta Feira, sessão 2

1 Aleix Espargaró Aprilia Gresini (RS-GP) 1:40.170s 14/23

2 Bradley Smith Aprilia Gresini (RS-GP) +0,952s 23/26

3 Stefan Bradl Honda, Piloto testes (RC213V) +1,556s 5/25

4 Michele Pirro Ducati, Piloto testes (GP20) +2,019s 5/6

5 Dani Pedrosa KTM, Piloto testes (RC16) +2,119s 31/33

6 Sylvain Guintoli Suzuki, Piloto testes (GSX-RR) +2.166s 17/25

7 Maverick Viñales Monster Yamaha (Moto de estrada) +3.529s 41/42

8 Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech3 (Moto de estrada) +4,530s 5/17

9 Brad Binder Red Bull KTM (Moto de estrada)* +4,650s 25/29

10 Jorge Lorenzo Yamaha, Piloto testes (YZR-M1) +4,740s 8/18