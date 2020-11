MotoGP, 2020,Portimão: Fabio Quartararo: Um final em grande em Portugal?

Fabio Quartararo despede-se de Petronas SRT em Portugal e pretende acabar, se possível, como começou 2020: vencendo

“O primeiro objetivo é redescobrir a sensação que perdi desde Le Mans.”

Após a terceira vitória da temporada na Catalunha, Fabio Quartararo arrecadou apenas 17 pontos em cinco corridas desde então.

Isto coloca-o no quinto lugar do Campeonato do Mundo. O Francês enterrou os seus sonhos ao título na gravilha de Valência no domingo, perdendo mesmo na classificação de melhor piloto independente, que agora já não lidera.

O seu companheiro de equipa Franco Morbidelli está agora 17 pontos à frente do francês de 21 anos, como novo segundo classificado.

“É uma pena não termos conseguido manter a luta pelo título aberta até à final, mas quero divertir-me na última corrida do ano. Para que isso seja possível, o primeiro objetivo do fim de semana é redescobrir o bom sentimento com a moto e a velocidade que temos perdido desde Le Mans”.

Quartararo, que está a competir na sua última corrida nas cores da Petronas na final da temporada em Portugal, pois vai para a oficial Monster Energy para o ano por troca com Valentino Rossi, espera uma reviravolta.

“Espero muito que possamos terminar a época e estes dois anos com a equipa com um grande resultado.”

Quartararo foi visto pela última vez há seis anos no Autódromo Internacional do Algarve. “Faz muito tempo que não pilotava em Portimão. Lembro-me que a pista é como uma montanha-russa, com subidas seguidas de descidas. Estou ansioso por voltar a estar lá”, disse El Diablo confiante.