MotoGP, 2020: VIP Village de MotoGP regressa em Portimão

Desfrute do maior espetáculo no Grande Prémio MEO de Portugal com uma experiência de hospitalidade única.

O MotoGP VIP Village vai regressar para celebrar a última etapa do Campeonato de MotoGP no Grande Prémio MEO de Portugal no Circuito Internacional do Algarve, de 20 a 22 de Novembro.

O MotoGP VIP Village é o programa oficial e exclusivo de Hospitalidade Corporativa do Campeonato do Mundo de MotoGP, oferecendo o mais alto nível de serviços em cada Grande Prémio.

Os pacotes, especialmente projetados para cada Grande Prémio, recebem os visitantes da VIP Village de MotoGP com o ambiente mais confortável no local mais exclusivo, oferecendo uma experiência de entretenimento única e exclusiva.

Em vista da pandemia, a segurança é uma prioridade absoluta, sendo importante informar que serão tomadas medidas específicas para garantir a segurança dos convidados em todos os momentos.

Condições flexíveis de reserva, com taxas de cancelamento específicas, significam que a compra de bilhetes é sempre segura.

Dado o estado atual de incerteza em torno de muitos eventos, compreendemos eventuais preocupações e dúvidas, no entanto, a MotoGP opera uma política de cancelamento atualizada e constantemente revista, que permite uma compra segura.