MotoGP, 2020, Valência: Yamaha penalizada, perde pontos de construtor e equipa

Depois de não respeitar os protocolos de alterações técnicas da MSMA, a Yamaha, a Yamaha Monster Energy e a Yamaha Petronas SRT foram penalizadas com deduções de pontos

Devido a uma supervisão interna, a Yamaha Motor Company não respeitou o protocolo que os obriga a obter a aprovação unânime da MSMA antes de efetuar quaisquer alterações técnicas.

A marca alterou as suas válvulas, de que tinham recebido uma leva defeituosa, para corrigir um problema que causara quebra de motores no início do Campeonato, mas ao usar peças não –homologadas, fê-lo à revelia da Comissão Técnica dos Fabricantes MSMA.

Por esta razão, a Yamaha teve 50 pontos do Campeonato do Mundo de Construtores retirados. Trata-se do dobro dos pontos conquistados durante o período em que a Yamaha competiu não respeitando o protocolo exigido para as alterações técnicas.

A Yamaha Monster Energy MotoGP teve 20 pontos de equipa do Campeonato do Mundo retirados. Só a Yamaha é penalizada, o castigo não tem efeito nos pontos dos pilotos

A Yamaha Petronas SRT, por seu lado, teve 37 pontos da pontuação de equipas do Campeonato do Mundo retirados. Estes são também os pontos conquistados, não respeitando o protocolo.

Isto significa que os respetivos Campeonatos agora estão assim:

CAMPEONATO DE CONSTRUTORES:

Ducati – 171

Suzuki – 163

Yamaha – 158

KTM – 143

Honda – 117

Aprilia – 36

CAMPEONATO DE EQUIPAS:

Suzuki Ecstar – 242

Yamaha Petronas SRT – 198

Ducati – 180

KTM Red Bull Factory Racing – 157

Yamaha Monster Energy – 156

Ducati Pramac – 128