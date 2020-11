MotoGP, 2020, Valência: Viñales ainda na luta, mas já pensa em 2021

Viñales está a quatro pontos de Quartararo e Rins na classificação geral e sabe que as suas hipóteses de lutar pelo título são escassas

O mais importante depois da corrida do último fim-de-semana foi ele e a Yamaha saberem agora onde precisam de melhorar, de acordo com o próprio homem.

“Acho que o mais positivo foi que eu tive uma resposta clara para os tipos de coisas onde temos de melhorar, foi a melhor coisa que resultou do fim-de-semana. No molhado pode-se ver muitas coisas na moto, por isso foi muito importante concentrarmo-nos durante a corrida onde temos de melhorar e andar sozinhos, consegui entender tudo claramente. Temos alguma direção para progredir agora”, começou o espanhol, que admite que esperanças ao título já eram para 2020 e agora, as atenções voltam-se para 2021.

“Com certeza, o Campeonato está agora ganho. O Joan só precisa de alguns pontos e de certeza que o fará. Neste momento, a nossa mente está em melhorar para o próximo ano, porque não podemos continuar com estas irregularidades na moto. Num fim de semana com aderência ganhamos, noutro lutamos com muita dificuldade, por isso é importante para nós melhorarmos isso.“

“Temos duas corridas em duas pistas diferentes, por isso acho que é uma boa oportunidade para fazer uma melhoria e, sendo tempo de corrida, é a melhor altura para melhorar e testar, não é como num teste quando a aderência é alta e tudo está a funcionar bem. Vemos sempre que quando as Yamaha têm aderência é difícil vencer-nos, mas sem aderência, debatemo-nosmuito, mais do que os nossos rivais, por isso temos de nos concentrar neste fim de semana e tentar encontrar essas melhorias. Estas duas corridas, é crucial para nós mantermo-nos focados e trabalharmos arduamente.”