MotoGP, 2020, Valência: Todos os horários do Grande Prémio da Europa

À medida que nos aproximamos do Inverno e escurece mais cedo, o GP da Europa apresenta subtis alterações ao horários, com os treinos a começar ligeiramente mais tarde de manhã, mas basicamente sem alterações às corridas onde a MotoGP é mais uma vez o fecho do programa.