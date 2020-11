MotoGP, 2020, Valência: Rossi: Fiz mais um teste e deu positivo novamente”

O Doctor está praticamente garantido fora do GP da Europa, mas ainda espera receber um teste negativo ao Covid-19 para competir no fim-de-semana

Valentino Rossi, da Yamaha Monster Energy, teve mais um resultado positivo no Teste de Covid-19, colocando a sua participação no Grande Prémio da Europa em sérias dúvidas. O nove-vezes campeão do mundo já falhou os Grande Prémios de Aragón e Teruel, depois de ter testado positivo antes do duplo encontro em MotorLand e esperava devolver um resultado negativo para voltar à ação em Valência este fim-de-semana.

No entanto, apesar de “estar em plena forma”, o resultado ainda deu positivo para o vírus na terça-feira e Rossi precisa de dar um resultados negativos hoje, quinta-feira, caso contrário, a estrela das SBK Garrett Gerloff vai saltar a bordo da Yamaha M1 do italiano.

“Este vírus é muito complicado e sério”, disse o homem de 41 anos. “Senti-me mal durante dois dias, depois, em poucos dias, voltei a estar em forma, a 100%. Eu isolei-me sempre em casa e segui os conselhos médicos de perto. É uma situação muito triste e difícil, mas é assim que as coisas são.”

“Infelizmente, ontem (terça-feira, 3 de novembro), fiz outro teste e voltou positivo, como todos os anteriores. Felizmente ainda tenho mais duas hipóteses de voltar a andar na sexta ou no sábado. Estou muito triste porque me sinto bem, e mal posso esperar para estar de volta a bordo da minha M1 e reunido com a minha equipa. Espero que o próximo resultado do teste seja negativo, porque perder duas corridas já foi demais.”