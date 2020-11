MotoGP, 2020, Valência: Rivais têm a sua palavra

Quartararo, Rins e Viñales estrearam o fim de semana mais importante do ano, com o objetivo de levar a luta pelo título a Portimão

Após as declarações de Mir, Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT), Alex Rins (Suzuki Ecstar) e Maverick Viñales (Yamaha Monster Energy) conversaram sobre os seus sentimentos na penúltima ronda da temporada, com Pol Espargaró (KTM Red Bull Factory Racing) e Takaaki Nakagami (Honda LCR Idemitsu) a juntarem-se ao quarteto.

Tanto Quartararo como Rins sabem que é uma luta desigual, pois Mir só precisa de um pódio, mas a dupla vai lutar com unhas e dentes para tentar levar o título a Portimão.

Rins está agora empatado com Quartararo, depois do segundo lugar no último domingo, e sabe que vai ter de vencer a qualquer custo se quiser ter uma hipótese ao título:

“Com certeza que se queremos reduzir a vantagem para o Joan, o único caminho é tentar terminar em 1º. Como ele demonstrou esta temporada, ele é muito consistente, por isso vamos ver. Em primeiro lugar, no meu caso, melhorar a configuração porque estávamos a lutar um pouco com dificuldades na última parte da corrida. Espero que possamos fazer uma grande corrida”, disse o número 42, que está neste momento numa série de três pódios consecutivos.

Quartararo era da mesma opinião que Rins: este é um fim de semana crítico, e o francês e a Yamaha, no seu conjunto, ainda não aproveitaram o seu tempo em Valência, mas o jovem de 21 anos parecia relaxado e queria sair e divertir-se este fim de semana, mesmo que vencer fosse “a única solução” na corrida ao título.

“Acho que é a única solução. Claro que tivemos momentos difíceis, mas temos de aproveitar, isso é o mais importante”, disse Quartararo. “Quando se gosta, tudo fica mais fácil e as últimas corridas têm sido mais uma luta. Acho que é importante ter uma grande mentalidade e pensar no domingo. Temos de nos qualificar melhor e lutar pela vitória. Se quisermos levar a luta a Portimão, é a única solução.”