MotoGP, 2020, Valência: Rins no topo, Mir 3º, Oliveira 7º no TL4

Oliveira entusiasmou de novo ao aguentar a segunda posição longos minutos a meio da sessão, mas as Suzuki recuperaram para 1º e 3º no final

Rins, Morbidelli e Zarco todos lideraram o TL4, onde Miguel Oliveira começou por aparecer em oitavo nos primeiros minutos, com Rossi também a subir para quarto e as Yamaha todas em contenção, pois a seguir ao campeão vinham Viñales e Quartararo, enquanto Morbidelli vinha perder uma cobertura de carbono do seu disco que o atrasou.

A 20 minutos do final, Miguel Oliveira saltou para quinto atrás de Petrucci e cinco minutos depois foi ainda mais rápido, saltando para segundo e só tinha agora Johann Zarco à sua frente, enquanto Mir, afundado em 17º, vinha à boxe à procura de alguma coisa na sua moto, e Rossi baixava para oitavo.

Oliveira aguentou a segunda posição durante um bom período, até que cargas de Miller, Morbidelli e Nakagami o relegaram para quinto, mas decerto pode-se dizer agora que a KTM do português estava a funcionar em pleno.

Miguel acabou por aguentar a sétima posição, quando Rins veio para o topo da classificação a uns segundos do final, o seu tempo de 1:30.895 suplantando o tempo de Zarco, e Mir já era também terceiro as Suzuki acabando assim muito fortes.





MotoGP, TL2, Top 10