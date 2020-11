MotoGP, 2020, Valência: Quartararo: “Nada funciona, estamos a fazer experiências”

Difícil qualificação para o francês da equipa SRT Petronas, 11º na qualificação, a sete décimos do tempo do seu colega de equipa Morbidelli que fez a pole com uma Yamaha M1 sem as atualizações da nova moto de 2020.

A desilusão é grande, para aquele que já foi um dos principais candidatos ao título de 2020: “Fizemos mudanças para melhorar as coisas, mas sempre temos os mesmos problemas”, reclama Fabio Quartararo. “Além de Morbidelli, que usa a moto antiga, estamos todos na mesma situação.” O francês alude às reclamações apresentadas por Vinales e Rossi nos últimos dias, nas quais os pilotos oficiais apontaram que a M1 de 2020 não resolveu os problemas do passado.

“Estar sete décimos atrás do Franco, quando a qualificação com pneus novos é o meu ponto forte”, continua El Diablo, enfatizando que está muito no limite. Mas como a Yamaha o pode ajudar a sair desta crise? “É sempre bom ter engenheiros japoneses ao nosso lado, estamos a tentar muitas coisas diferentes na minha box, mas são sobretudo experiências.”

Nessas condições, lutar pelo título com Joan Mir pode não passar de uma intenção impossível de concretizar… “Nada parece funcionar, amanhã será importante ver se as mudanças terão efeito”.