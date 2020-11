MotoGP, 2020, Valência: Q1 – Oliveira volta a arrasar concorrência!

A primeira qualificação começou com um sol radiante mas ainda muito spray na pista. Petrucci e Oliveira começaram por estabelecer os melhores tempos, prontamente batidos por Valentino Rossi, mas o português rapidamente saltou para a frente na corrida aos tempos, com 1’41,791 deixando a concorrência incrédula. E Oliveira baixava ainda mais o seu tempos, para 1’41,291!

O português da KTM Tech3 parecia confortável, tendo atrás as duas Repsol Honda de Stefan Bradl e Alex Marquez. Seguiam-se Bagnaia, Crutchlow e Petrucci. Oliveira continuava a liderar o Q1, baixando o melhor registo para 1’40.771. Pecco Bagnaia tentava desalojar o português e subia a segundo mais rápido, Bradl tirava a segunda posição, Zarco montava pneus slick (o único piloto a fazê-lo) e aproximava-se perigosamente do tempo de Oliveira com 1’40,821… Mas o português estava imbatível! Dois melhores tempos: TL4 e Q1. Fantástico!

