MotoGP, 2020, Valência: Pirro em defesa da Ducati

“O problema de Dovi é a confiança e não a moto”, diz o piloto de testes, que rodou em Valência a semana passada

Em vésperas de aterrar em Valência, uma pista que nunca foi favorável à Ducati, o piloto de testes da marca de Bolonha Michele Pirro falou das dificuldades das vermelhas especialmente com relação a Andreia Dovizioso.

Michele Pirro tem estado a rodar no traçado do Ricardo Tormo a recolher informação que poderia ser útil para o final da época, enquanto Dovizioso já praticamente reconheceu que a luta pelo campeonato está perdida.

“O teste da semana passada foi o último para nós em 2020”- disse Pirro –“obviamente só podemos testar em certas pistas, que são Misano Mugello e Valência e, como resultado disso, não temos tantos dias disponíveis. Foi um teste útil, porque recolhemos algumas indicações para o final da época e já para 2021 pois os próximos testes serão na Malásia. “

“Ainda vemos a expectativa a rodear a Ducati, mas não sou eu que posso resolver os problemas em dois dias, e também não há grande garantia de que as minhas sensações na moto sejam iguais às do Dovi. Tem sido uma época em que é preciso ter não só a melhor moto, mas os pneus certos e muita confiança no pacote…”

“Acho que é isso que tem faltado aos outros pilotos da Ducati, nomeadamente ao Dovizioso. Ele tem tido um bocado de dificuldades nos últimos Grandes Prémios mas não acho que o problema seja a moto, basta ver que o Zarco consegue acabar no top cinco com a Ducati neste momento..”

“ No campeonato, não há certezas para ninguém, exceto talvez a Suzuki que estão sempre à frente lutar pelos pódios…

“Se o Dovizioso encontrar a mistura certa em Valência, nem tudo está perdido, se esta época demonstra alguma coisa, é que entre a moto, o piloto, e o pneu a diferença é mais uma vez feita pelo piloto!”