MotoGP, 2020, Valencia – Oliveira: “Vou animado para o Grande Prémio em Portimão”

Iniciando a penúltima corrida da temporada 2020 do Campeonato Mundial de MotoGP a partir da quarta fila do grelha, Miguel Oliveira (KTM Tech3) foi enorme no arranque para a corrida desta tarde em Valência, passado do décimo lugar inicial a quinto logo na volta inaugural.

Em condições ensolaradas e com vento, o piloto luso veio a subir a quarto após algumas voltas, mas não conseguiu manter o seu forte ritmo até meio da corrida. Oliveira caiu para para sétimo na volta 17, mas acabou a cruzar a linha de chegada em sexto, levando para casa importantes 10 pontos no Campeonato do Mundo para consolidar a sua 10ª posição no campeonato do mundo.

“Estou satisfeito com a corrida. O meu arranque foi muito bom, mas a meio da corrida tive um pouco mais de dificuldades para manter o ritmo, porque sentia falta de grip com a moto que também parecia bastante nervosa por causa do vento, e isso fez-me perder dois lugares. Basicamente não sentia que fosse possível andar entre os cinco primeiros. De qualquer forma, é este o resultado que consegui (sexto), e agora vou para o Grande Prémio em casa muito motivado. Espero que possamos nos divertir na corrida final onde espero dar uma grande alegria a todos os meus fãs.”