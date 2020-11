MotoGP, 2020, Valencia – Oliveira: “Triste por não estarmos nas duas primeiras filas”

Miguel Oliveira, da Red Bull KTM Tech3, iniciará a penúltima corrida da temporada 2020 de MotoGP da quarta fila na grelha de partida para o Grande Prémio da Comunidade Valenciana, na 10ª posição. Mas o seu objetivo era bem mais alto!

Oliveira lidera a quarta fila para o GP de Valência. Um lugar nada consentâneo com o seu desempenho na segunda qualificação Q2, que o português chegou a liderar. O português começou com um forte TL3 esta manhã, agarrando o nono lugar que lhe deu acesso direto ao Q2.

Algumas gotas de chuva ao redor do Circuito Ricardo Tormo dificultaram os procedimentos na Qualificação. No entanto, Oliveira fez sua a volta mais rápida na pista espanhola com um 1:30.781, para depois perder um lugar na primeira fila por apenas 0,368 segundos.

Miguel Oliveira: “No geral, foi um bom dia. Conseguimos ir para o Q2 a partir desta manhã. A tarde foi muito difícil de entender o quanto poderíamos andar, mas finalmente, sente-me bem com a moto. Na última qualificação, não consegui melhorar o suficiente para pelo menos chegar às duas primeiras filas, e estou triste por isso. Cometi um erro na curva 2 da última volta, então sinto muito por isso para a equipa. De qualquer forma, acho que temos um ritmo forte para a corrida, estamos a trabalhar bem, por isso só precisamos de uma boa largada e de evitar contatos nas primeiras curvas.”