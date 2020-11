MotoGP, 2020, Valência: Oliveira mais preparado

Na segunda visita a Valência, onde normalmente é muito forte, os dados à disposição de Miguel Oliveira devem colocá-lo em posição de atacar o pódio

Poucos dias depois do Grande Prémio da Europa, o circuito Ricardo Tormo vai receber o Grande Prémio de la Comunitat Valenciana, penúltimo da etapa do Mundial de MotoGP de 2020, este fim-de-semana.

Miguel Oliveira, da KTM Red Bull Tech3, sente-se bem preparado depois de ter lutado dentro do top 5 durante a sua primeira corrida na classe na pista espanhola, no passado domingo.

Andando perto do pódio em quarto na primeira fase da corrida, Miguel chegará aos treinos com o objetivo de melhorar ainda mais as suas sensações a bordo da KTM RC16, de forma a alcançar outro resultado soberbo.

A semana passada, isso foi dificultado pelas sessões de treinos disputadas no molhado não terem dado a melhor definição de como afinar a moto para o seco, para lá do curto Warm Up de Domingo.

Miguel comentou a propósito:

“Acho que estamos agora com uma ideia mais clara do que podemos melhorar a RC16 neste fim de semana. A equipa fez um grande trabalho em tão pouco tempo para me dar uma moto muito competitiva para ter um bom desempenho na corrida de domingo. A semana passada, sabia que o Jack Miller estava rápido atrás de mim, mas acho que fiz o suficiente para gerir a vantagem. Só queria levar a moto até à meta, por isso decidi não correr riscos e recolher a informação que preciso para melhorar no segundo fim-de-semana em Valência.”

“Por isso, espero que esta sexta-feira e sábado aqui em Valência nos dêem mais algumas ideias sobre o que fazer este domingo. Espero poder estar no grupo de topo, a lutar pelas 5 melhores posições outra vez. Não vai ser fácil, mas estou muito entusiasmado por continuar o nosso progresso neste circuito este fim-de-semana.”

Ao mesmo tempo, o estreante de MotoGP, Iker Lecuona, está entusiasmado por poder iniciar a sua ronda em casa, depois de ter sido forçado a falhar o GP final, quando teve de se colocar em quarentena, uma vez que o seu irmão e assistente pessoal tinham dado positivo ao Covid-19.

Devido às regras de quarentena, Iker terá de fazer mais um teste de PCR hoje e, caso obtenha um resultado negativo, só poderá viajar no sábado de manhã, tendo como objetivo participar nos Treinos Livres 3 no sábado.