MotoGP, 2020, Valência: O dia em que Bayliss venceu!

Neste exato dia de 2006, o recém-coroado campeão mundial de SBK Troy Bayliss tornou-se um vencedor de MotoGP

A data corresponde ao Grande Prémio da Comunidade Valenciana de há 14 anos. Como recompensa do seu título Mundial de SBK (e também, convenientemente, para substituir o lesionado Sete Gibernau) Troy Bayliss foi agraciado com uma rara oportunidade de alinhar pela Ducati no Grande Prémio final do ano.

Não tinha qualquer missão nem ordens de equipa, apenas participar e divertir-se…

A forma como se divertiu foi liderando a corrida para vencer, uma das raras ocasiões em que um Wild Card terá ganho…

Com Loris Capirossi em segundo no pódio, foi também o primeiro 1-2 da Ducati no pódio da classe rainha!