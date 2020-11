MotoGP, 2020, Valência: Nakagami lidera TL1, Oliveira 9º

O primeiro treino livre das MotoGP numa pista seca em Valência começou com a liderança de Morbidelli, mas logo a seguir seria Takaaki Nakagami a ir para a frente

O tempo do Japonês da Honda LCR de 1:38 29 viria a provar-se difícil, aliás impossível de igualar até ao fim da sessão.

Com Morbidelli e Espargaró atrás, aliás ambos os Espargaró, com Aleix a aparecer em 4º na Aprilia a três minutos do final Johann Zarco veio juntar-se a eles em quinto, enquanto Oliveira estava apenas em 18º ainda a juntar tudo para uma volta rápida.

À bandeira, Nakagami tinha permanecido o mais rápido mas Maverick Viñales tinha vindo para terceiro e Oliveira tinha conseguido entrar no top 10 com o nono tempo a 0,657 da frente, colocando-se em boa posição para a tão almejada qualificação automática com a KTM da Red Bull, e Stefan Bradl a completar o top 10 noutra Honda.