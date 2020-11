MotoGP, 2020, Valência: Morbidelli lidera Warm Up, Oliveira 10º

O Warm Up revelou que a corrida de MotoGP vai depender de táticas, com 5 ou 6 candidatos fáceis à vitória, incluindo o próprio Miguel Oliveira

Franco Morbidelli confirmou a sua boa formas no Warm Up de Valência, com as temperaturas a subir lentamente no traçado banhado pelo Sol, ao superar Pol Espargaró, que fora o comandante inicial na KTM seguido do irmão Aleix na Aprilia, Miller e um surpreendente Dovizioso em quarto, para liderar no final.

Miguel Oliveira, depois de andar sempre dentro do top 10, acabou exatamente na 10ª posição, dando portanto boas indicações para a corrida de hoje, mas o mesmo não se poder dizer de Maverick Viñales em 12º ou o ainda candidato ao título Rins em 16º.

Mir, acusando a pressão com uma visita à boxe nos últimos minutos, acabou em oitavo e deve esperar-se uma corrida prudente do espanhol quando está a um passo de um título histórico.

MotoGP, Warm Up, Top 10