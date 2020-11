MotoGP, 2020, Valência: Morbidelli 1º, Quartararo fora, Oliveira 4 º à 5ª volta

No primeiro terço da corrida, com Oliveira a chegar a 4º, a queda de Zarco atrás dava alguma segurança ao Português enquanto Quartararo caia da corrida

Com Morbidelli à frente como esperado no início da corrida de Moto GP, Miguel Oliveira fez uma arranque excelente, saltando logo para quinto nas primeiras 2 voltas atrás de Miller, Espargaró, e Nakagami e indo um melhor à quarta volta ao ultrapassar o japonês.

Uma volta depois, quando Zarco, imediatamente atrás dele, que poderia ser um perigo no final da corrida, caiu facilitando também as coisas a Mir que por essa altura era 9º com todos os outras candidatos ao campeonato muito baixo, Viñales em 11º e Quartararo a cair de 15º ficando fora e descendo mesmo para 5º no campeonato que ainda há pouco liderava…



MotoGP à volta 6