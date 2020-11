MotoGP, 2020, Valencia – Mir: “Este título foi como tornar um sonho real, não encontro palavras”

Joan Mir vai chegar a Portimão, já como Campeão do Mundo 2020 de MotoGP. Inteligente, rápido quando precisa de ser e sobretudo, consistente em cada corrida que faz, o piloto de 23 anos natural de Palma de Maiorca sucede a Marc Marquez como títular da categoria rainha.

Depois de parar no circuito na volta de honra para colocar a t-shirt com Nº1 de Campeão do Mundo 2020, o novo ‘homem-forte’ do MotoGP levou a moto para o paddock, foi cumprimentado pelo lendário Franco Uncini – ex-campeão mundial no passado com a marca de Hamamatsu – e dirigiu-se emocionado e felicitado por tudo a equipa do Team Suzuki Ecstar para as habituais primeiras entrevistas após a corrida.

“Inacreditável, não encontro palavras para descrever o que sinto neste momento. Na verdade tenho uma mistura de emoções. Quando perseguimos um sonho e o realizamos, ficamos assim. Não consigo nem sorrir ou chorar, mas tinha a consciência que hoje podia ser um dia muito importante para mim. Como já disse, estou sem palavras…”, disse Joan Mir, visivelmente emocionado, um campeão do mundo ainda muito jovem, e com toda a certeza muito ainda para dar ao motociclismo. Davide Brivio, responsável do Team Ecstar Suzuki e, toda a equipa, têm razões para festejar hoje um título que começou a ser desenhado quando a Yamaha e Ducati entraram ‘em desgraça’ a partir de meio do campeonato.