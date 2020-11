MotoGP, 2020, Valência: Marc Márquez só volta em 2021

A Honda Repsol e o oito-vezes campeão do mundo confirmaram que Marc vai perder o resto da temporada de 2020

A Honda Repsol Team e Marc Márquez confirmaram que o piloto vai falhar Valência e Portimão, e só regressará em 2021.

Marc Márquez vai ficar de fora do Grande Prémio Motul de la Comunitat Valenciana e do Grande Prémio MEO de Portugal, o que significa que o ainda campeão do mundo não marcou um único ponto em 2020!

A equipa confirmou que Marc Márquez, em conjunto com a Honda, a Honda Repsol Team e vários médicos especialistas, decidiu adiar oficialmente o seu regresso à ação até 2021.

Stefan Bradl continuará a ser o parceiro de Alex Márquez, campeão do mundo de Moto2 de 2019, nas cores da Honda Repsol para as duas últimas corridas do ano.

Marc publicou um comunicado nas redes sociais dizendo:

“Esta temporada não vou competir novamente. Depois de avaliar como está o braço com os Médicos e a minha equipa, decidimos que a melhor opção é voltar no próximo ano. É hora de continuar com a recuperação. Obrigado pelas mensagens de apoio. Estou ansioso por regressar em 2021!”