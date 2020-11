MotoGP, 2020, Valencia: KTM sobe ao terceiro lugar nas equipas

Em Valencia, a KTM celebrou a sua segunda subida consecutiva ao pódio, e também o seu sétimo troféu de 2020 com o terceiro lugar de Pol Espargaró. Na corrida a fábrica austríaca viu as suas três KTM RC16 colocados nos seis primeiros lugares, resultado que permitiu subir ao terceiro lugar no campeonato por equipas.

Quando a luz vermelha se apagou, Espargaro imediatamente de imediato estabeleceu um ritmo forte para manter a 3ª posição atrás de Franco Morbidelli e Jack Miller. O espanhol teve então de lidar com a pressão de Takaaki Nakagami, mas depois teve espaço para respirar quando os japonês caiu na última curva do circuito. Na linha de chegada Pol Espargaró ficou três segundos de distância da roda traseira de Franco Morbidelli. Somando ao terceiro lugar do espanhol, o quinto lugar de Brad Binder e a sexta posição de Miguel Oliveira, a KTM está de parabéns pelo brilhante desempenho nas últimas corridas.

A acontecer uma terceira vitória de qualquer um dos seus pilotos em Portimão (esperemos que de Oliveira) – que seria o terceiro triunfo em 2020 – a marca de Mattighofen terá razões para um final de ano em grande, numa época em que tem remetido as habituais marcas dominadoras – Honda, Yamaha e Ducati – para posições secundárias em muitas corridas. A ver vamos o que vai suceder em Portugal.

Quanto a Pol Espargaró, o piloto espanhol ocupa o sétimo posto no Mundial de Pilotos, a 16 pontos do terceiro lugar de Alex Rins.

POL ESPARAGARÓ: “Foi fantástico o resultado. Estou super feliz. Não esperávamos o pódio este fim-de-semana. Sentimos que o merecíamos, mas Nakagami estava a pressionar-me com força até que caiu. Fomos rápidos desde o início até ao fim e eu estava no meu limite com o ritmo em que estava. Felizmente não cometi erros e estamos de novo no pódio – o quinto da temporada – inacreditável”.

Classificação final MotoGP

1. Franco Morbidelli (ITA) Yamaha 41:22.478

2. Jack Miller (AUS), Ducati +0.093

3. Pol Espargaro (ESP), Red Bull KTM Factory Racing +3.006

4. Alex Rins (ESP), Suzuki +3.697

5. Brad Binder (RSA), Red Bull KTM Factory Racing +4.127

6. Miguel Oliveira (POR), Red Bull KTM Tech3 +7.272